توقف المخابز في قطاع غزة عن العمل إثر قصف الألواح الشمسية

أفادت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، عن تعرض منطقة تل الزعتر بالقرب من المستشفى الإندونيسي لقصف عنيف من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أنه تم استهداف بئر المياه الموجود في هذه المنطقة، والذي كان يغذي نحو 70 ألف مواطن بالمياه في الأوضاع الطبيعية.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير عددا كبيرا من المرافق السياحية على طول ساحل غزة، كما استهدف الألواح الشمسية لمستشفى الشفاء، وتوقفت المخابز عن العمل إثر قصف الألواح الشمسية.

وتابعت: «ساعات قليلة ويتم إيقاف العمل بالمرافق الطبية بمجمع الشفاء، كما أن المستشفى الأندونيسي، أعلن عدم الاعتماد على الطاقة بشكل كامل، وفقط غرف الاستقبال والطوارئ والعمليات، هي التي تعمل بالطاقة».