«أطباء بلا حدود»: أعداد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة تفوق الوصف

قال مدير الرصد الصحي بأطباء بلا حدود، غسان عزيز، إن أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة غير مقبولة وتفوق الوصف، ويجب السماح بإدخال كوادر طبية وصحية إلى قطاع غزة وتوفير ما يكفي من الضمانات الأمنية لتقديم الخدمة اللازمة.

وأضاف «ملحم» في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»: «نطالب بإيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة والسماح بدخول جميع أنواع المساعدات، الطبية والغير الطبية، وأن الناس هناك بحاجة كبيرة لكل أنواع المساعدات، ويجب السماح بإدخال كوادر طبية وصحية إلى قطاع غزة وتوفير ما يكفي من الضمانات الأمنية لتقديم الخدمة اللازمة، وأن الكوادر الطبية في قطاع غزة، يعملون ليل ونهار منذ بدء العدوان الإسرائيلي».

وتابع مدير الرصد الصحي بأطباء بلا حدود: «إخلاء المستشفيات في قطاع غزة هو حكم بالإعدام على المؤسسات الصحية ومهمة لا يمكن تنفيذها، ونفاذ مخزوننا من المستلزمات الطبية، في مستشفيات غزة»، مؤكّدًا أنَّ هناك أكثر من 30 ألف شخص في غزة، يعانون الأمراض المزمنة، ويحتاجون إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكّدت منظمة أطباء بلا حدود، في وقت سابق، أنَّ بعض العمليات الجراحية تجرى في قطاع غزة من دون تخدير عام للمرضى بسبب نقص عقاقير التخدير، وذلك مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري، والذي أسفر عن استشهاد نحو 7500 مواطن، وإصابة نحو 21 ألفا حتى اللحظة، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين