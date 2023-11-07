مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس توضح كيفية عملها تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إنها من سكان مدينة القدس وتعيش فيها، موضحة أن طبيعة العمل فيها لها خصوصية معينة خاصة بمكانتها الإسلامية والمسيحية، وبجانب الاشتباكات المتواصلة مع المستوطنين بجانب العراقيل التي تواجهها خلال تغطيتها الإعلامية، ومحاولات حجب الصورة الفلسطينية من الإعلام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من يعمل في القدس بحاجة لتصريح من الحكومة الإسرائيلية

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» خلال حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «دي إم سي» أن من يعمل في القدس بحاجة لتصريح من الحكومة الإسرائيلية لممارسة العمل الميداني، مشددة على أنها عرضة للاعتقال والتوقيف والاحتجاز والاعتداء بالضرب، ولكن بالرغم من هذه العراقيل التي تواجهها إلا أنها تعمل لصالح القاهرة الإخبارية منذ عام وأصبح معروف لدى الجميع وجودها «بقى معروف إن دانا موجودة معناها إن القاهرة الإخبارية متواجدة».

قناة القاهرة الإخبارية كانت موجودة بكل الأحداث

وشرحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن القناة كانت موجودة بكل الأحداث، ومن باب حرص إدارة القناة على مراسليها، خاصة الفتيات والسيدات، يتم توفير المعدات اللازمة، كاشفة أنها تعرضت لاعتداء آخر الأيام وتم احتجازها والتحقيق معها بسبب خريطة فلسطين التي ترتديها في عنقها.