الفصائل الفلسطينية تدمر 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية في غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ بقطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، واستمرت في حملة الاعتقالات والاقتحامات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي في إطار ما أسمته حكومة الاحتلال عملية «السيوف الحديدية».

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات بني نعيم ودورا والسموع ومدينة الخليل، وقالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 22 فلسطينيًا، بينهم صحفي يدعى عبد المحسن الشلالدة.

وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الظاهرية جنوب الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب شاب فلسطيني، خلال اقتحام جنود الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله.