وزيرة الصحة الفلسطينية: خروج 60% من المرافق الطبية في غزة عن الخدمة

أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، خروج أكثر من 60% من مستشفيات ومراكز الصحة في غزة عن الخدمة، بسبب نقص الوقود في القطاع وقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت «الكيلة»، أن 16 من 35 مستشفى، و51 من 72 مركزا طبيا، توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي يعاني منه قطاع غزة وقلة الإمدادات الطبية، وكذلك القصف الإسرائيلي، وفقًا لما نقلته «سي إن إن».

الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من نقص الوقود

وفي نفس السياق، وجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداء عاجلا إلى المنظمات الصحية والإغاثية الدولية، تدعوهم فيه لتقديم المساعدات والإمدادات إلى غزة، محذرة من تداعيات أزمة نقص الوقود في مستشفى القدس الذي يؤوي 14 ألف نازح.

وأعلنت الجمعية، أنه من المتوقع نفاد احتياطيات الوقود في المستشفى خلال 48 ساعة إذ ستتوقف أجهزة إنقاذ الأرواح، وحضانات حديثي الولادة، ووحدات العناية المركزة عن العمل.