«الضرائب»: الفاتورة الإلكترونية تقلل العبء الإداري وتسهل التحول الرقمي

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات، سواء من خلال بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والايصالات الورقية إلى صورة رقمية، مما يقلل من العبء الإداري، ويسهل إجراءات الفحص الضريبي، كما تعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والتي تناولت منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها.

جهود التوعية الضريبية

وأشار «الضباعني» إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع الضريبي، عبر عدة مسارات، بما فيها الندوات وورش العمل لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.

وأكد «الضباعني»، حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg.

التدريب على إصدار الفواتير الإلكترونية

وأوضح محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية والمستندات المطلوبة للتسجيل، وكيفية إصدار التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى استخدام الرقم القومي للمفوض، موضحا الفرق بينه وبين الختم الإلكتروني والمستندات المطلوبة لاستخراج الختم الإلكتروني.

وأشار معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونية من خلال الرابط التالي :https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/، موضحا أن رابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية هو https://invoicing.eta.gov.eg/.