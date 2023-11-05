مكافآت نقدية من الضرائب للمواطنين عند طلب الفاتورة أثناء الشراء

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن فرص كبيرة للمواطنين للفوز بمكافآت وحوافز متنوعة، عندما يطلب المواطن الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني عند الشراء، إذ يحصل على فرصة للفوز بجوائز قيمة ومكافآت عينية ونقدية، وتوزّع هذه المكافآت بشكل منتظم لتشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة.

برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك

ووفقا لما قاله السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فإنّ منظومة التحفيز الضريبي «برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك» مبادرة مهمة تستهدف تشجيع المواطن على طلب الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني عند القيام بعمليات الشراء، مشيرًا إلى أنّ هذه المنظومة تحظى بدعم كبير من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

تعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين

وتابع نائب رئيس المصحة، على هامش لقاء مصلحة الضرائب بالاتحاد العام للغرف التجارية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، بأنّ المنظومة تهدف إلى تعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين بأهمية دفع الضرائب، من خلال تشجيعهم على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وتوعية المواطن بمدى أهمية تسديد الضرائب وتأثيرها في تنمية البلاد وتوفير الخدمات العامة.