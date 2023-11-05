«الضرائب»: استقبلنا 826 مليون فاتورة إلكترونية منذ تطبيق المنظومة في 2020

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنّ المصلحة نهجت نهجًا كبيرا في التطوير، بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني وصولا إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مشيرا إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كان يتم إرسال 40 ألف فاتورة يوميا، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة مليون و350 ألف فاتورة.

وأضاف الضباعني خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها منتصف 2020 حتى الآن يبلغ 826 مليون فاتورة، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني 243 مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.

إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف

وأوضح أنّ المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية، لافتا إلى أنه بعد اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فإنه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار، مشيرا إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة، قائلا إن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة، خاصة أنّ المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الأخرى فترات طويلة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنّ المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023، ستقضي على المشكلات المتعلقة بهذه المشروعات، موضحا أنّ المصلحة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بهذه المادة، داعيا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لتحقيق صالح الوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة الموجودة الآن، ولابد أن ننتبه جميعنا لأعضاء الوطن ونعمل على حماية والوقوف كتفا بكتف.