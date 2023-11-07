أسعار الأرز الشعير اليوم.. رفيع الحبة بـ16 ألف جنيه

قال حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير اليوم سجلت استقرارًا خلال عمليات البيع والشراء داخل الأسواق العامة، والمتاجر الحرة، سواء عريض أو رفيع الحبة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم جاءت كالتالي كالتالي:

- عريض الحبة بـ16750 جنيها.

- سعر طن الأرز رفيع الحبة سجل 16150 جنيها.

إنتاج وفير في الدقهلية وكفر الشيخ

ولفت إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، تنتجان 82% من محصول الأرز الشعير في مصر.