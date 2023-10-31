أسعار الأرز الشعير اليوم.. تراجع 100 جنيه لطن «عريض الحبة»

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت تراجعا جديداً في سعر طن عريض الحبة، وذلك عبر حركة تداول الأرز الشعير بالأسواق العامة والمتاجر في الوجهين البحري والقبلي.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأشار «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأرز الشعير اليوم سجل حركة تداول وبيع علي نطاق واسع بالأسواق العامة، اليوم الثلاثاء، إذ سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 15 ألفا و700 جنيه، بتراجع 100 جنيه لكل طن، بينما استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة عند 14 ألفت و950 جنيه.

موسم حصاد الأرز الشعير

وأوضح رئيس الغرفة التجارية في كفر اشليخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء شهدت تراجعا يصب لصالح المستهلكين في محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان 82% من محصول الأرز الشعير، وذلك علي مستوى المنزرع في محافظات الجمهورية، من محصول الأرز الشعير، وذلك خلال موسم حصاد عام 2023.