«خدمات نقل الدم»: تلقينا 25 ألف تبرع لمصابي غزة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي

قالت الدكتورة فاتن مسعد نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية، إنَّ التبرعات وصلت إلى 25 ألف تبرع من الدم ومشتقاته، في خلال الشهر المأساوي، الذي عاشته غزة، واُسْتُفِيد منه مستشفيات غزة ومستشفيات خط الدفاع الأولى، والجرحى الذين خرجوا، ولا يزال المركز قادرًا على سد الاحتياجات جميعها.

«مسعد»: هناك كمية كبيرة من المساعدات منها تبرعات الدم

وأضافت « فاتن مسعد»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنه الشرقاوي، أنَ المساعدات والمعونات، التي تقوم بها وزارة الصحة المصرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، عبارة عن مساعدات طبية ومستلزمات، تُوَصَّل مع تبرعات الدم، وهي المكملات مثل أجهزة نقل الدم.

«مسعد»: توفير فصائل مختلفة من أكياس الدم

وتابعت نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية، أنه يُوَفَّر فصائل مختلفة من أكياس الدم، وكذلك المستلزمات الخاصة بها، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الأخرى.