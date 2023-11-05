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عميد «طب قصر العيني» يوضح حقيقة تبرع أحد الأطباء لإجراء عمليات مجانية للأطفال

كتب:

أحمد أبوضيف
06:50 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
القصر العيني

القصر العيني

نفي الدكتور حسام صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود متبرع يود القيام بإجراء عمليات مجانية للأطفال، من خلال التبرع بقيمة العملية، مقابل الاتصال بأحد الأرقام والتسجيل للبيانات.

حقيقة المنشور المتداول على المنصات

وأكد عميد طب قصر العيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا حقيقة لما يتم تداوله عبر المنصات، ومفاده كالاتي: "أي حد معاه طفل مش بيسمع ويعرف حد قريبه، فرصة حلوة فيه حد متبرع إنه يعمل 50 عملية في مصر زراعة قوقعة للأطفال مجانا، اللي يعرف حد محتاج العملية يتواصل مع مس نيفين ايليا 01223710871، أو مع أستاذ مؤمن 01123530303، واللي يعرف جروبات ممكن يشير ويفيد حياة إنسان".

وأكد الدكتور حسام صلاح الدين أنه لا حقيقة لهذا المنشور أو البيانات المذكورة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.