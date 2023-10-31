موعد حفل «فؤاد ومنيب» بمهرجان القاهرة الدولي للجاز.. تبرع بأرباحه لغزة

مواقف عدة اتخذها الفنانون المصريون والعرب تضامنا الأشقاء الفلسطينين في الحرب الغاشمة التي شنها الحتلال الصهيوني على المدنين الفلسطينين بقطاع غزة بدءًا من السابع من أكتوبر الجاري، ولا تزال مستمرة وراح ضحيها ما يزيد على 9 آلاف شهيد فضلًا عن المصابين.

تبرع الفنانين لمساعدة أهالي غزة

وفي ظل حالة الحزن التي نعيشها بسبب الحرب على غزة، قرر بعض الفنانين إلغاء حفلاتهم لعدم قدرتهم على الغناء في مثل هذه الأجواء، ورأي البعض الآخر منهم الاستمرار في حفلاته والتبرع بقيمة تذاكرها لصالح الأشقاء الفلسطينين للمساهمة في علاج المصابين وتوفير الغذاء للمدنين العزل، الذين انقطعت بهم السبل فلا ماء ولا كهرباء ولا غذا، فمن لم يستشهد في الحرب مات جوعا أو عطشا وربما نهشت الأمراض جسده، فضلا عن صعوبة علاج المصابين لقلة المستشفيات وخروجها عن الخدمة بسبب نقص الأدوية، فضلاً عن تهديدها بالقصف.

حفل فؤد ومنيب لدعم أهالي غزة

وفي هذه الإطار قررت فرفة أوركسترا فؤاد ومنيب الموسيقية تقديم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للجاز بالجامعة الأمريكية، Cairo International Jazz Festival، والتبرع بكامل أرباحه لصالح الشعب الفلسطيني الواقع تحت وطأة الإحتلال الإسرائلي، حيث تقدم أرباح الحفل لمؤسسة الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لأهلنا في غزة.

موعد حفل فؤاد ومنيب وأسعار التذاكر

ويقام الحفل يوم الجمعة 3-11-2023، في تمام الساعة الـ9 مساء، على مسرح إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير The American University in Cairo.

وتباع التذاكر بسعر موحد 460 جنيها للتذكرة، ومتاحة الحجز أونلاين بالضغط هنــــــــــــــــا.

ومن خلال المشاركة في الحفل يستمتع الجمهور بتجربة فريدة لا تنسي لسنوات، إذ يجيد الثنائي فؤاد ومنيب حكي القصص والتعبير عنها بالموسيقى، فضلاً عن المساهمة الخيرية والتبرع للأشقاء الفلسطينين المنكوبين بقطاع غزة.

فؤاد ومنيب قصة نجاح لموسيقيين مصريين تشاركا الحلم

وتعد فرقة فؤاد ومنيب قصة نجاح لموسيقيين مصريين تشاركا نفس الحلم والرؤية لحكي القصص عبر الموسيقى، ونشأت عام 2015، حيث تعارف الاثنان عبر فيس بوك، وكان حينها «منيب» عازف الكمان مقيما في ألمانيا لدراسة الموسيقية العليا، بينما كان «فؤاد» عازف البيانو يدرس الطب بالإسكندرية، لإعجاب كل منهم بموسيقى الآخر.

وقررا فؤاد ومنيب التعاون لتأليف وتوزيع مؤلفاتهما الأصلية عبر الإنترنت قبل أن يلتقيا وجها لوجه، ويقدما سلسلة من الحفلات على أكبر مسارح مصر، لاقت إعجابا كبيرا من الجمهور وسرعان ما علقت لافتة كامل العدد على عروضهما الموسيقية، وعبر السنوات تطورت موسيقى فؤاد ومنيب بتطور صانعيها وقدمت على العديد من المسارح المصرية والعالمية.