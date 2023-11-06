محافظ أسيوط يبحث آليات مواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور علي كمال معبد مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط، لبحث سبل التعاون والتنسيق في خطة العمل المشتركة وإيجاد الحلول لبعض القضايا المجتمعية وخاصة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، وذلك ضمن خطة وجهود المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

توعية المزارعين بمخاطر حرق المخلفات

وتم خلال اللقاء استعراض، خطة المركز بالتعاون مع المحافظة وتكثيف الجهود لمواجهة القضايا والمشكلات المجتمعية وخاصة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية بالتنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية بقطاعات البيئة والزراعة وادارة المخلفات الصلبة، ورؤساء المراكز والأحياء خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأكد محافظ أسيوط على الجهود المبذولة لتكثيف حملات وبرامج وقوافل التوعية بالتعاون مع كافة القطاعات ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية تعظيم الاستفادة منها من خلال فرم المخلفات بالمفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز، مشيرًا إلى إنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.

تحويل المخلفات إلى سماد

وشدد المحافظ على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة، لضبط أي حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا وتقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي «كمبوست»، وأعلاف عضوية للحيوانات «سيلاج»، بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى.