«أسيوط» تطلق الموسم الثاني من المنتدى البيئي بمشاركة 11 جامعة غدا

تشهد جامعة أسيوط، غدًا الثلاثاء، انطلاق فعاليات المنتدى البيئي «Cop28-Assiut»، الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب، تحت شعار: «الحلم الأخضر»، والممتدة فعالياته؛ خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

مشاركة 11 جامعة حكومية وخاصة

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن المنتدى البيئي تنظمه الجامعة للعام الثاني على التوالي، ويشهد هذا العام مشاركة 11 جامعة حكومية وخاصة، من جامعات الإقليم، دعمًا لمساعي الدولة المصرية الهادفة للتصدي لأزمة تغير المناخ، وحرصًا منها على تكثيف توجهها نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، والمتجددة، وتعزيز ركائز التنمية المستدامة، وهو ما يستلزم تعاون قوي، وبنّاء من كل الجامعات، والمؤسسات العلمية في مصر.

فعاليات المنتدى البيئي

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعاليات انطلاق المنتدى؛ تتضمن حفل الافتتاح، وندوة بيئية بعنوان «المياه.. نبع الحياة»، التي تأتي ضمن سلسلة الندوات الأسبوعية المقرر انعقادها على مدار الشهر، بحضور طلاب الجامعات المشاركة، وطلاب المدارس بأسيوط، كما تتضمن وقائع المنتدى إطلاق «الدوري البيئي»، بمشاركة فرق من مختلف كليات جامعة أسيوط، والجامعات المشاركة، للتنافس في عدد من المسارات الرياضية، والفنية، والرياضية، إلى جانب عدد من الرحلات لأهم المزارات، والمعالم البيئية، في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى عقد مؤتمر طلابي لشؤون البيئة لعرض أبحاث وابتكارات الطلاب في مجال البيئة.

جدير بالذكر، أن فعاليات المنتدى، ممتدة على مدار شهر نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المنسق العام للأنشطة الطلابية، وبمشاركة جامعة الوادي الجديد، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، وجامعة بدر، وجامعة سفنكس، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والكلية المصرية الألمانية بأسيوط، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فرع أسيوط، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والكلية التكنولوجية بوسط الوادي، والجامعة العمالية بأسيوط.