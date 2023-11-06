7702 متردد على مستشفيات القلب والمسالك البولية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، استقبال مستشفى القلب 3550 مريضا، وكذلك استقبال مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى 4152 مترددًا، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

مستشفى القلب بجامعة أسيوط

وقال رئيس جامعة أسيوط في بيان صادر عن الجامعة، إنه خلال شهر أكتوبر الماضي استقبلت مستشفى القلب بجامعة أسيوط 3550 مترددا بالعيادات الخارجية، وذلك برعاية الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبدالله مدير المستشفى، حيث استقبل المستشفى 300 حالة دخول بالقسم المجاني، إلى جانب إجراء 423 عملية جراحية بقسم القلب والأوعية الدموية، و101 عملية جراحية بقسم جراحة القلب والصدر خلال الشهر نفسه.

مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى

كما استقبلت مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، خلال شهر أكتوبر الماضي أيضا 4152 مترددا على العيادات الخارجية، وذلك بإشراف الدكتور ضياء عبدالحميد مدير المستشفى واستقبال 453 حالة دخول بالأقسام والوحدات المختلفة، كما تم إجراء 378 عملية جراحية، و567 إشاعة تليفزيونية، و116 حالة تفتييت خلال الشهر نفسه.