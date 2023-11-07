وزارة العمل تنظم تدريبات على السلامة والصحة المهنية بمستشفى الأطفال بمطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح، تدريبًا واقعيًا على خطة إخلاء للطوارئ بمستشفى الأطفال بمطروح، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، وإدارة الحماية المدنية، والاسعاف، وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من السيناريوهات من خطط الإخلاء للمستشفى، مثل إخلاء الطوارئ، وإخلاء الحضانات، وإخلاء عزل كورونا، وإخلاء الأدوار (المرضى والمرافقين)، وذلك خلال وقت قياسي.

وأكد عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، أن التدريب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتكثيف التوعية والتثقيف لكافة العاملين بمختلف القطاعات، خاصة في المنشآت كثيفة العمالة، لتوفير الحماية اللازمة من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وتوفير مناخ عمل آمن بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختلفة.

وأضاف مدير مديرية العمل، أن التدريب تضمن أيضًا مراجعة الإجراءات الاحترازية للمستشفى، والتأكيد على دور مكافحة العدوى داخل المستشفيات، مع التأكيد على أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمترددين والمنشآت وكذلك في الحياة اليومية.

وأشار درويش، إلى استمرار المديرية في تنفيذ خطتها نحو نشر ثقافة السلامة ومفهومها داخل كافة المنشآت في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والصناعية وغيرها من المنشآت العاملة في نطاق المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالوزارة.