متحدث الحماية المدنية في غزة: سقوط المتفجرات على رؤوس المواطنين

قال محمود بصل، المتحدث باسم الحماية المدنية في قطاع غزة، إن الأوضاع في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات إسرائيلية مستمرة منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، تزداد خطورة يوماً بعد يوم، مؤكداً أن هناك استهدافات لمنازل المواطنين بقطاع غزة، وتسقط كميات كبيرة من المتفجرات على رؤوس المواطنين، كما أن القصف يتواصل على مدار الساعة في مناطق الشجاعية والتفاح والزيتون بعشرات القنابل والقذائف الصاروخية.

«بصل»: استهداف وسط وشرق مدينة غزة

وأكد «بصل»، خلال مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مناطق وسط وشرق مدينة غزة تتعرض لاستهدافات متكررة من قبل قوات الاحتلال، بكميات كبيرة من الصواريخ، دون مراعاة للمواطنين المتواجدين داخل المنازل، وتتعمد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

«بصل»: جهود كبيرة من قبل الطواقم الطبية

وتابع «بصل» أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الطواقم الطبية، في العمل الميداني، في ظل حجم الدمار والهجوم المستمر، على قطاع غزة، وتعد إمكانيات الدفاع المدني متواضعة جدًا، ولا ترتقي بالمطلق إلى حجم الدمار الكبير.