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اصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح استعدادا لاستقبال مصابي غزة

كتب:

هانى حسن
11:40 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية

مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية

كشف مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن ضخ مزيد من المساعدات لإغاثة غزة، مشيرًا إلى أن نحو 74 شاحنة مساعدات دخلت القطاع عبر معبر رفح أمس، كما وصل أيضًا إلى معبر رفح البري دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية، ومن المصريين والفلسطينيين، فالأمر لم يعد قاصرًا على مزدوجي الجنسية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنه جار تجهيز نحو 60 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وأن هناك استعدادات قصوى لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى من غزة.

قصف 50 مدرسة تابعة للأونروا 

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال عنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وفقا لـ«العربية».

وأضاف أن النازحين فروا إلى مراكز الإيواء في ظل قلة المساعدات، مشيرا إلى أن المساعدات الغذائية في مراكز الإيواء من المتوقع نفادها خلال 5 أيام على الأكثر، مشيرا إلى أن الوقود في القطاع سينفد تماما، خلال فترة وجيزة، ما ينبئ بكارثية إنسانية جديدة. 

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