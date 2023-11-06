مستشفيات سيناء تستقبل 17 مصابا فلسطينيا عبر معبر رفح اليوم

كشف مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية عن ضخ مزيد من المساعدات لإغاثة غزة إذ وصلت دفعة جديدة عبر معبر رفح عبارة عن 74 شاحنة، كما وصل أيضًا إلى معبر رفح البري، دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية، ومن المصريين والفلسطينيين، فالأمر لم يعد قاصرًا على مزدوجي الجنسية.

عبد الفتاح: معبر رفح استقبل 17 حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين اليوم

وأضاف «عبد الفتاح» للقاهرة الإخبارية، أن معبر رفح استقبل اليوم 17 حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين، والذين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف المصرية، التابعة لوزارة الصحة، إلى المستشفيات القريبة من النقطة الحدودية، وتحديدًا مستشفيات بئر العبد.

عبد الفتاح: الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية هما المسؤولان عن إيصال المساعدات

وتابع «عبدالفتاح» أن الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، هما المسؤولان عن إيصال المساعدات، وإشراف دخولها إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الجانب المصري، وهناك جهات عديدة تعمل على كيفية إيصال المساعدات إلى غزة.