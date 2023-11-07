لبلبة تكشف سر حب هيثم أحمد زكي لها وتفاصيل مقابلتهما الأخيرة

«معقولة عديت 4 سنين على رحيله».. بتلك الكلمات أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة عن افتقادها الشديد للفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي تحل ذكرى رحيله الرابعة، اليوم الثلاثاء، إذ وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 2019 بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ هيثم أحمد زكي كان شخصًا هادئ الطباع وأحبته بشدة، لاسيما أنَّ والده هو صديقها أحمد زكي، مضيفة أنها التقته لآخر مرة في أحد الأفراح، وتحديدًا عند أسانسير أحد الفنادق، بحسب قولها.

لم أكن أعلم أنَّها المرة الأخيرة التي سألتقيه فيها

وتابعت: «هيثم أعرب لي حينها عن حبه الشديد لي بحكم تشابه ملامحي مع ملامح والدته الراحلة الفنانة هالة فؤاد، وقلت له إنني أبادله نفس المشاعر، ولكني لم أكن أعلم أنها المرة الأخيرة التي سألتقيه فيها، ولا يسعني حاليًا سوى الدعاء له».