لبلبة تؤيد الرئيس السيسي: ربنا يكرمنا معاه ونشوف مصر أحسن بلد في الدنيا

أعلنت الفنانة لبلبة، تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وقالت لبلبة لـ«الوطن»، إنّ الرئيس السيسي أشعر المصريين بالأمان منذ توليه المسؤولية، مضيفة: «ربنا يكرمه ويكرمنا معاه ونشوف بلدنا أحسن بلد في الدنيا».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتمت فعالياته في العاصمة الإدارية الجديدة، تلبية لنداء الشعب.

وشهدت ميادين مصر احتفالات واسعة بمجرد إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية، واحتفالا بذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.