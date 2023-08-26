لبلبة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي (صور)

«آخر أيام الصيفية».. كانت تلك الكلمات التي وصفت بها النجمة لبلبة الإطلالة التي شاركتها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي رصدتها المصورة نورا يوسف بعدستها في الساحل الشمالي.

وكعادتها في كل صيف، تحرص الفنانة لبلبة دائمًا على الظهور بإطلالاتها المختلفة والمبهجة لجمهورها من وقت لآخر، حيث ظهرت باللون الكريمي مع النقوش الملونة.

تفاصيل الإطلالة الصيفية لـ لبلبة

كما تألقت لبلبة بشعرها البني القصير واللامع مع قصة تتدلى على جانبي وجهها بشكل مرتب وناعم، مع قبعة من اللون الوردي، مع اكسسوارات من القواقع البحرية، ووضعت مكياجًا هادئا يتماشى مع أجواء البحر والصيف، وإن كان مرتكزًا على أحمر الشفاه باللون الوردي الصاخب، وزينت وجنتها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا لتستكمل إطلالتها المبهجة.

لبلبة تحضر مهرجان القاهرة للدراما في العلمين

وحرصت الفنانة لبلبة على المشاركة في النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة الخميس الماضي، والذي شهد حضور مجموعة كبيرة من نجوم ورموز الفن والدراما المصرية لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت على مدار العام.