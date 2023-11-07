مستشفى «أورام الأقصر» يقدم 16 ألف خدمة طبية خلال شهر

استقبل مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة شمال الأقصر، في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر، آلاف الحالات المرضية التى تلقت الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان في جميع الأقسام.

إجراء 78 عملية جراحية

واستقبل المستشفى 3650 من المترددين على العيادات الخارجية، و1294 في قسم الأشعة، كما جرى عمل 574 جلسة بقسم الإشعاعي، و856 جلسة كيماوي، و78 عملية جراحية.

تقديم 14203 خدمات في المعامل المركزية

كما جرى تقديم 14203 خدمات في المعامل المركزية، ووصل إجمالى خدمات المستشفى 15850، كما استقبل 4104 من المرضى داخل المستشفى خلال هذه الفترة.

أول مستشفى متخصص لعلاج الأورام بالصعيد

وقدم مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية، وكل حالة من المترددين تكون المستشفى داعمه في علاجه من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفي لمختلف الأعمار والتخصصات داخل أول مستشفى متخصص لعلاج الاورام بالمجان بصعيد مصر.

وأكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، أن المستشفى يستقبل بوميا أعداد من المترددين على الأقسام المختلفة، موضحاً أن المستشفى تقدم الخدمات الطبية المميزة المجانية، كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار في المستشفى.

رفع نسب الشفاء

في السياق، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى يسعى لتوفير كافة الإمكانيات للمرضى داخل الاقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية للمرضي، بما يعود بالنفع عليهم والمساهمة في علاجهم، وذلك في اطار الجانب الطبي والاجتماعي للمستشفى، والمساهمة في رفع نسب الشفاء.