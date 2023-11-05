«تنفيذي الأقصر»: تجديد مهلة توفيق أوضاع سيارات «الكبود» 6 أشهر

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 6 لعام 2023، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، وهدى المغربي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتضمنت أعمال الجلسة الموافقة على طلب ضم المسجد الذي تم إنشاؤه بمسقط رأس الشهيدين الرائد مصطفى حجاجي، والملازم أول حلمي حجاجي بقرية الشغب بمركز إسنا بالأقصر إلى وزارة الأوقاف وإزالة التعديات المحيطة بالمسجد، بالإضافة إلى الموافقة على قرار رقم 203 لسنة 2023 والخاص بتجديد اللائحة الخاصة بمكتبة مصر العامة.

تركيب ماكينات دفع إلكتروني للسائقين

كما تمت الموافقة على التعاقد مع أحد البنوك لتركيب ماكينات دفع إلكتروني، وذلك في إطار سياسة الدولة في تطبيق نظام التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني، تسهيلا على السائقين في عملية السحب والإيداع.

منح سيارات الكبود مهلة جديدة

وتضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي للأقصر، الموافقة على إعادة تجديد المهلة لسيارات «البيك أب - كبود» المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ومنح السيارة مهلة جديدة لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 مارس 2024.