«التنمية المحلية» تتابع جهود محافظتي الأقصر والبحيرة لمواجهة القضية السكانية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

مواجهة التحديات

وفي سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان في محافظتي الأقصر والبحيرة لمواجهة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

في محافظة الأقصر، قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة نون وبنك المهارات المصري ببدء تنفيذ دورة لشباب مركز ومدينة الزينية، وذلك بالتنسيق مع رئيس المركز، وجمعية غيث وجمعية محبة الرحمن وفريق عمل وحدة السكان من الشباب المتطوع، كما قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بعمل تدريب تجفيف الطماطم نظري وعملي وذلك لتمكين السيدات من عمل مشاريع ناجحة تهدف لمساعدة أسرهم على المعيشة وبحضور فريق عمل وحدة السكان من المتطوعين.

مخاطر التواصل الاجتماعي

كما عقدت وحدة السكان بمدينة الأقصر ندوة بمدرسة الأقصر الإعدادية بنين ضمن مبادرة تحدث معه التي أطلقتها الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية إذ تناولت الندوة عدة مواضيع منها التحدث عن مكارم الأخلاق ونبذ التنمر ومخاطر التواصل الاجتماعي وما يتعرض له من صور الابتزاز الإلكتروني.

كما نظمت وحدة السكان بمركز ومدينة إسنا ندوة ضمن مبادرة «المؤنسات الغاليات» التي أطلقتها وحدة السكان العامة بالمحافظة عن تكاليف المهور والزواج، وأقيمت الندوة بالمكتبة الثقافية، وتناولت تكاليف الزواج والمهور ويجب على أولياء الأمور التيسير على الشباب المقبل على الزواج وعدم المغالاة في الطلبات والشروط.

وفي محافظة البحيرة، قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع وحدة سكان مركز الرحمانية، إذ جرى تنظيم الندوة التوعوية تحت عنوان العادات الصحية السليمة لتقوية الجهاز المناعي وذلك بالتعاون مع التربية والتعليم والصحة والأوقاف بالمركز، وتحدثت الدورة عن السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تمثل خطورة على الصحة وعلى الجهاز المناعي للجسم وعن العادات الصحية والغذائية السليمة التي تقوى الجهاز المناعي وممارسة الرياضة.