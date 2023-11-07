وزير النقل يكشف عوامل تسهيل نقل الصادرات بين مصر وإيطاليا

أكد وزير النقل، أن معرض النقل الذكي هذا العام يرفع شعار توطين صناعة النقل في مصر وتشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج، موضحًا أن وزارة النقل معنية بالتنسيق مع شركات المراكب وتؤهل المواني وتسهل شحن البضائع للخارج انطلاقًا من دورها في هذا الشأن.

التنسيق بين ميناء دمياط و تريستا في إيطاليا لتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية

وأضاف الوزير، خلال كلمته فعاليات معرض النقل الذكي، أن الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال توقيعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات تم التنسيق بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا لتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية.

وأوضح أن معظم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لذلك كان يجب أن يتم نقلها بجودة عالية لتصل دون تلفيات من خلال خط الرورو وبواسطة مراكب سريعة مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين.

وأكد أنه لتسهيل نقل الحافلات التي تنقل الإنتاج من مصر إلى إيطاليا والعكس، الرئيس عبدالفتاح السيسي وقع انضمام مصر إلى اتفاقية فينا، لحل أزمة دخول الشاحنات الإيطالية إلى مصر بسبب اللوحات المعدنية وغيرها: «الكرة الآن في ملعب المنتجين والمصدرين لدعم الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات».