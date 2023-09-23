«الحاصلات الزراعية»: الحكومة أرجأت وقف تصدير البصل بسبب وجود شحنات بالجمارك

قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب، إن الحكومة لم تلغ قرار وقف تصدير البصل، وما حدث فقط هو إرجاء تنفيذ القرار حتى 1 أكتوبر.

شحنات من البصل في الجمارك

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن هناك شحنات من البصل في الجمارك، وفي طريقها للمواني، فتم اتخاذ قرار بإرجاء تنفيذ قرار وقف تصدير البصل.

وأشار إلى أن العام الماضي تم تصدير 300 ألف طن بصل، وهذا العام تم تصدير 600 ألف طن، وهذا جاء نتيجة أن الدول المنافسة لمصر في تصدير البصل مثل الهند حدثت فيها فيضانات، وخسرت الكميات المزروعة من البصل.

أسباب ارتفاع أسعار البصل

وأوضح أن السعر ارتفع هذا العام، لأن المزارعين قللوا من زراعة البصل بسبب خسائرهم العام الماضي نتيجة انخفاض السعر.