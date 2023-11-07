مسؤول فلسطيني أمام اليونسيكو: الاحتلال دمر الإنجازات الثقافية والعلمية

صرح الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، دوّاس دوّاس، إنَّ مقدرات فلسطين الثقافية والعلمية والتربوية تتدمر تحت قصف قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة والضفة والمستمر لليوم الـ32 على التوالي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف «دوّاس» خلال كلمته بالاجتماع العاشر للجان الوطنية لدول العالم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المنعقد في باريس: «إننا في دولة فلسطين أعددنا عرضا تفصيليا للمبادرات والإنجازات المحققة في مجالات التربية والثقافة والعلوم، لتنفيذ أهداف منظمة اليونسكو، متابعًا أنَّ المنجزات التي كانوا سيعرضونها أصبحت منفصلة عن الواقع، بعد قصف مستمر حولها إلى ركام.

دواس: استشهاد أكثر من 2500 طالب فلسطيني حتى الأن

وأكّد دواس، أنَّ أرقام الضحايا المنشورة في الأخبار حول العالم جراء العدوان على الشعب الفلسطيني، جافة لا تحمل أي مشاعر ولا تعكس حجم المأساة الحقيقي، إذ أدى القصف إلى استشهاد أكثر من 2500 طالب في حصر أولي متزايد يوميا و3500 طفل، و120 معلمًا في المدارس، وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مدرسة، ولم يعد في إمكان أكثر من 600 ألف طالب من الذهاب إلى المدرسة ومتابعة حقهم في التعليم، فيما بلغ عدد شهداء العالي 439 شهيداً منهم 427 طالباً و12 موظفاً، 85% منهم في قطاع غزة.

وناشد دواس، اليونيسكو بالتدخل العاجل، مطالبا المؤسسة بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المنظومة التربوية والتراث الإنساني بغزة وكل الأرض الفلسطينية، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي الخاصة بالمنظمة إلى غزة والقدس وكل الأرض الفلسطينية لرصد جميع الانتهاكات الإسرائيلية.

ودعا إلى إعلان برنامج دولي لإغاثة المقدرات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية وحمايتها ودعم المجتمع الدولي لهم والتصدي للظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، حتى نتمكن جميعاً من تحقيق أهداف اليونسكو وضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة للجميع.