منسقة مبادرة «طبلية مصر»: نسعى لتسجيل الأكلات التراثية في اليونيسكو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «طبلية مصر.. مبادرة بمتحف الحضارة للتعريف بتاريخ الأكلات التراثية وطريقة تحضيرها».

تسجيل أحد هذه الأكلات في اليونيسكو

في إطار جهود المتحف القومي للحضارة لربط الآثار والحضارة المصرية بالمجتمع وعاداته، أطلق المتحف مبادرة بعنوان «طبلية مصر»، والتي تأتي تفعيلا لدور المتحف في حماية الموروث الحضاري والثقافي لمصر بمختلف أنواعه، إلى ذلك، قالت الدكتورة سحر عبدالرحمن مديرة المكتبة بمتحف الحضارة ومنسقة المبادرة: «لنا أكثر من منهج، نسعى في تسجيل أحد هذه الأكلات في يونيسكو، وسنقوم بتأليف شبه موسوعة خاصة بهذه الأمور».

استعرضنا اليوم أول 3 أعداد من الموسوعة

وأكد الدكتور مجدي السيد رئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية المصرية بالمركز القومي للبحوث: «استعرضنا اليوم أول 3 أعداد من الموسوعة، العدد الأول يتحدث عن الخبز والمخبوزات والثاني يتحدث عن جميع الأكلات المتعلقة بالحبوب والعدد الثالث يتحدث عن البقوليات، ونساعد على إظهر الإرث المصري الغذائي في أبهى صورة».

المتحف يعبر عن نتاج الشعوب وليس نتاج الملوك

وأشار الدكتور مختار الكسباني عالم الآثار المصرية، إلى أنّ هذا المتحف يعبر عن نتاج الشعوب وليس نتاج الملوك، ومن ضمن حياة الإنسان المصري القديم مأكله وملبسه، وكل هذه الأمور نتعرض لها من خلال موضوعات تطرح وتناقش ويجرى تداولها بعد ذلك بصورة علمية.