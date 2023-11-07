حزب الأحرار بالإسكندرية: نتضامن مع الشعب الفلسطيني المناضل المدافع عن أرضه

استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، وفداً من حزب الأحرار، بمقر القنصلية، للتضامن مع شعب فلسطين وتقديم واجب العزاء في الشهداء الذين سقطوا جراء الحرب الدائرة في غزة والضفة الغربية.

حزب الأحرار يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

وأكد الوفد تضامن الحزب والشعب المصري بمختلف أطيافه دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم للاعتداءات الوحشية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني المناضل، خاصة قطاع غزة.

من جانبه، رحب السفير بدران بالوفد وثمن الموقف المصري الرسمي والشعبي الداعم والمؤيد للفلسطينيين، وهم باقون ومرابطون في أرضهم ووطنهم ولن يقبل بأي تهجير جديد كما حدث في السابق.

وأكد أهمية الحفاظ على أمن مصر والتصدي لأي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وضم الوفد الأمين المساعد احمد لطفي، الأمين المساعد محمد فريد، السكرتير العام غريب صبحي، أمينة المرأة هند الأنصاري، عضو الأمانة صفاء عبد المنعم، أمين الشباب محمد عادل.