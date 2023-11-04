أمانات عمال تحالف الأحزاب المصرية: نؤيد موقف الرئيس السيسي في دعم فلسطين

عقدت أمانات عمال تحالف الأحزاب المصرية، اجتماعًا مساء اليوم، برئاسه القيادي العمالي أحمد فاوي الضبع أمين عمال حزب «إرادة جيل» بمقر الحزب الرئيسي، وأكدوا دعمه لموقف الرئيس السيسي، في دعم القضية الفلسطينية.

عمال مصر جسر العبور إلى الجمهورية الجديدة

أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب «إرادة جيل» ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، أن عمال مصر هم العصب الأساسي في حياتنا وهم قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضًا جسر العبور إلى الجمهورية الجديدة، مطالبًا العمال ببذل مزيد من الجهد والعمل لنهضة مصر ورخائها.

وحول الأوضاع في غزة وتداعيات مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتتالية، قال النائب تيسير مطر، إن الوضع مؤسف ومحزن، ومن حق الطفل الفلسطيني أن يعيش مثل كل الاطفال، وأيضا من حق المرأة الفلسطينية أن تعيش مثل كل نساء العالم.

وطالب «مطر» مجلس الأمن الدولي، بوضع توصيف جديد للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال جهارا نهارا أمام أعين العالم كله.

أوضح النائب تيسير مطر، أن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية المصرية لحماية الأمن القومي المصري، وعدم السماح بمساس ذرة رمل واحدة من أرض مصر.

زيارة المناطق الصناعية

أشار إلى أهمية الاهتمام بالصناعة، ودعا وزير الصناعة إلى زيارة المناطق الصناعية والمصانع على الطبيعة، للتعرف على مشاكلهم.