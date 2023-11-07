وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: إسرائيل تستهدف احتلالا طويل الأمد في غزة

أكد الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تدمير حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن التصعيد الحالي أكبر دليل على أنهم تحت ضغوط دولية مكثفة لإنهاء الحرب وتنفيذ هدنة إنسانية في القطاع.

وأضاف «العجرمي» في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أقسى أنواع القوة والدمار وينفذ عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، وأن الإدارة الأمريكية تتعمد الكذب والتدليس وخداع العالم العربي، وتعتبر الولايات المتحدة شريك في كل ما تقوم به إسرائيل، وهناك ضغوطا تمارسها قوى غربية على إسرائيل، لتنفيذ هدنة إنسانية وسط رفضها المستمر والقاطع لوقف إطلاق النار في غزة، قبل تحقيق أهدافها، مشيرا في الوقت نفسه إلى تشديد الاحتلال في الوقت الراهن القصف على مدينة غزة، خاصة على المباني السكنية المأهولة بالسكان لبسط السيطرة عليها بشكل كامل».

وأشار وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إلى أن إسرائيل تستهدف احتلالا طويل الأمد في قطاع غزة، وأنها تقوم حاليا بتكثيف عمليات القصف العشوائي والغارات على شمال القطاع على وجه الخصوص، قبل فرض هدنة إنسانية وسط تدهور الأوضاع الإنسانية، مع نفاد المستلزمات الطبية والغذائية، مستنكرا بشدة كافة الجرائم الإسرائيلية التي تنتهك فيها كافة الاتفاقيات الدولية بحق المدنيين والأطفال والنساء في غزة.