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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف ألواح الطاقة الشمسية لمستشفيات غزة

كتب:

هانى حسن
09:21 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف ألواح الطاقة الشمسية لمستشفيات غزة، مع استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف آبار المياه وشبكات الصرف الصحي في غزة.

وقد شهدت غزة خلال الساعات الماضية، أحداثا ساخنة، حيث تواصل القصف العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، الذي يشهد حصارًا خانقًا من جميع الاتجاهات، فيما أعلنت السلطات الفلسطينية في غزة عن انقطاع الاتصالات والإنترنت مجددا.

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بقلم هانى حسن