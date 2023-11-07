حملات دعم المنتج المحلي تنعش مبيعات «يسرا».. براند مصري للعناية بالبشرة

حبها للطبيعة كان دافعًا لها لتأسيس «براند» خاص بمنتجات الشعر والبشرة الطبيعية، وذلك بعد معاناتها من مشكلات تساقط الشعر، واستخدامها للعلامات التجارية العالمية باهظة الثمن، لتفكر يسرا عزت قدح، ابنة قرية طحانوب التابعة لشبين القناطر بمحافظة القليوبية، في كيفية معالجة ذلك الأمر بمنتج محلي «صنع في مصر»، وتوفيرًا للنفقات.

حملات دعم «المحلي» تنعش المنتجات المصرية

قبل عام فكرت «يسرا»، في إنشاء براند متخصص في بيع منتجات الشعر والبشرة، فبدأت في البحث عن كورسات متخصصة، تمكنها من العمل على المنتج الخاص بها بنفسها، إلى جانب مساعدة بعض الكيميائيين، وفق حديثها لـ«الوطن»: «أنا صممت أعمل براند خاص بيا ويكون مصري، ولما عملت منتجات طبيعية لعلاج البشرة والشعر، لقيت أنها أفضل من المستوردة، خاصة أنها خالية من المواد الكيميائية اللي بتستخدمها البراندات العالمية، وأخدت كورسات كتير علشان أقدر أوصل للي عاوزاه».

«يسرا»، هو الاسم الذي اختارته الفتاة القليوبية للبراند الخاص بها، ليكون على اسمها، سواء الشامبو أو كريمات التفتيج والعلاج أو حتى زيوت المساج: «عملت شامبو خالي من السلفات والبرابين في فيتامين إيه وفيتامين B5 وآمن جدًا للأطفال وعلى الشعر اللي معمول بروتين أو بعد الكرياتين، وكريم للشعر بيتكون من في شمع العسل وزبدة الشيا في فيتامين إيه في بانثينول B5 بيرطب الشعر جدا، ومزيل العرق، بيتكون من شجرة الشاي زيت الترمس عشان بيفتحها، زيت الورد زيت شجرة الشاي بيقتل البكتيريا وهو خالي تمامًا من الشّبة».

«يسرا» تحقق مبيعات 80% بعد حملات دعم المنتج المحلي

لم تتوقف منتجات «يسرا»، على الشامبو فقط، بل أيضًا صنعت زيت شعر يعالج التساقط وغيرها من مشكلات الشعر، فضلًا عن زيت مساج: «الجسم بيمتص الزيت بسرعة وبيعمل استرخاء للجسم، عندي 3 أنواع من الروايح وكمان سيرم للرموش بيتقلها وبيطولها، وكمان زيوت وكريمات الترطيب تزامنًا مع الشتاء، وده بيتكون من زبدة الشيا وزيت جوز الهند والجوجوبا وفيتامين E».

لم تُهمل «يسرا»، منتجات الجسم الطبيعية، فصنعت «البادي لوشن» الذي يعمل على ترطيب الجسم وتعطيره، لاحتوائه على زيت الأفوكادو وزيت اللوز الحلو وزبدة الشيا: «عملت منتجات طبيعية للجسم مش بس البشرة والشعر، وبقت أحسن من الأجنبية».

انتشار حملات دعم المنتجات المحلية رّوج لمنتجات «يسرا»، إذ زادت نسبة مبيعاتها لأكثر من 80%: «حملات دعم المنتج المحلي، عمل رواج لكثير من المنتجات المصرية، وفرقت كتير جدًا معايا في الشغل، يعني نسبة التوزيع عندي ارتفعت لأكثر من 80%، وده نجحنا فيه كمان من خلال جسور الثقة بيننا وبين العملاء، كانت الناس بتحب المستورد عندها عقدة الخواجة، فجات حملات دعم المصري فرصة للكل».