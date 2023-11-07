حملات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل تنعش «براند» ياسمين.. «المصري يكسب»

مصائب قوم عند قوم فوائد، مثل شعبي ينطبق على حالة الفتاة ياسمين فارس، ابنة محافظة كفر الشيخ، إذ أنعشت مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل منتجاتها المحلية، فحرصت الفتاة الثلاثينية على تصنيع منتج مصري خاص بعلاج الشعر بدءًا من منع تقصفه مرورا بحمايته من التساقط، فضلا عن فرده بالكولاجين، وانتهاءً بالقضاء على القشرة.

«اشتغلت على نفسي من زمان، وكان حلمي أعمل براند مصري خاص بيا، بقالي سنين بشتغل في مركز تجميل لحد ما بقى عندي مركز خاص، فكانت الخطوة الأهم إني أعمل براند خاص بدلا من استيراد منتجات الشعر من الخارج، ودايما المصري يكسب»، بهذه الكلمات بدأت ياسمين فارس حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها استطاعت عمل مجموعة منتجات بينها العناية الكاملة بالشعر، ومن مواد آمنة جدا ومصرية الصنع.

المقاطعة تنعش بيع المنتجات المصرية

«بريكس»، و«ياسمينا» و«فيلر»، هي الأسماء التي اختاراتها ياسمين لـ المنتجات الخاصة بها: «أنا عملت كل حاجة في مصنع في العبور على إيد دكتور مصري، واختارت الأسماء تيمنا باسمي وكمان بريكس نسبة إلى تجمع بريكس، وكان الهدف أن المنتج المصري لازم يكون أقوى بدلا من استيراد منتجات الشعر من بره، وفي كمان الفيلر العلاجي الخاص بالشعر، والحمدلله ربنا كرمني في المبيعات خلال الفترة اللي فاتت، لكن مع مقاطعة البراندات الأجنبية زاد الإقبال أكتر على منتجاتنا المصرية، خاصة بعد التأكد من جودتها».

«ياسمين» تؤسس براند مصري خاص بالشعر

كانت ياسمين تستورد اللتر من معالج الشعر بنحو 5 آلاف جنيه، إلا أنها صنعته بأقل من النصف بمنتجات مصرية: «ليه أروح أستورد لتر معالج الشعر بـ5 آلاف جنيه وأبقى تحت رحمة الاستيراد، ففكرت أصنعه هنا وفعلا كان فيه رواج كبير جدا بين الناس اللي قرروا يقاطعوا المنتجات الأجنبية دعما لفلسطين، فضلا عن فائدته للشعر بعيدا عن التسبب في أي أعراض».

قررت «ياسمين»، أيضا السير في إجراءات ترخيص الشركة الخاصة بمنتجاتها المصرية، بعدما كانت تبيع المنتج «أون لاين»، ومن خلال مركز التجميل الخاص بها: «قدمت على ترخيص شركة تحمل اسم منتجاتي علشان نبقى في أمان، المنتجات واخدة ترخيص الصحة لكن لسه ترخيص الشركة، وكنت ببيعها أون لاين والفترة الأخيرة كان عليها إقبال كبير بسبب مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل».