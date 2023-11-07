القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية في مجلس الدولة

وصل إلى مقر مجلس الدولة، عدد 21 قاضيًا من المُعينين الجُدد والصادر لهم قرار رقم 433 لسنة 2023 من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن تعيين عدد جديد من المندوبين المساعدين بالمجلس، وذلك تمهيدًا لحلف اليمين القانونية أمام رئيس المجلس.

ضوابط الحضور

وكانت الإدارة أعلنت عن ضوابط الحضور، والتي تمثلت في الآتي:

1- أن يكون الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

2- الحضور في الساعة 11:30 صباحًا إلى مقر مجلس الدولة في الدقي.

3- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

4- تحديد المرافقين ويكون عددهم 2 فقط بطلب مكتوب يسلم إلى سكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة، أو إرساله على فاكس 37616705 في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، قرارًا جمهوريًا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدًا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، والذي شمل 21 عضوًا بمنصب مندوب مساعد.