تعرف على مواعيد وأماكن التقدم لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة 2023

أعلن مجلس الدولة، عن الجامعات المصرية المسموح لها بسحب ملفات تقديم الطلبات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2023، للذكور والإناث، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ونرصد لكم في السطور التالية أسماء هذه الجامعات وأيضا مواعيد التقديم لها.

مواعيد سحب الملفات بالجامعات

وجاء ترتيب الجامعات وفقاً لما هو معلن من إدارة مجلس الدولة كالتالي:

السبت 2 ديسمبر

- جامعة القاهرة

- جامعة السادات

- جامعة الزقازيق

الأحد 3 ديسمبر

- جامعة عين شمس

- جامعة بنها

الاثنين 4 ديسمبر

- جامعة الإسكندرية

- جامعة المنصورة

- جامعة المنوفية

الثلاثاء 5 ديسمبر

-جامعة أسيوط

-جامعة المنيا

-جامعة بني سويف

-جامعة الفيوم

الأربعاء 6 ديسمبر

-جامعة جنوب الوادي

-جامعة أسوان

-جامعة سوهاج

-جامعة دمياط

-جامعة بورسعيد

الخميس 7 ديسمبر

-جامعة الأزهر بنين

-جامعة الأزهر بنات

السبت 9 ديسمبر

-جامعة حلوان

-جامعة طنطا

-أكادييمية الشرطة

-الجامعة البريطانية

-الجامعة الألمانية

الأحد 10 ديسمبر

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شروط التعيين بمجلس الدولة

مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

لا يقل التقدير عن جيد.

عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عاما.

عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.