صورة جماعية للقضاة الجدد مع رئيس مجلس الدولة عقب أداء اليمين القانونية

التقط القضاة الجدد صورة جماعية مع رئيس مجلس الدولة، عقب أداء اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء.

وحرص رئيس مجلس الدولة على التقاط الصور التذكارية مع 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد جديد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وكان القضاة الجدد للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم 21 قاضيًا، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 433 لسنة 2023، حلفوا اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء.

وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي.

وشمل القرار تعيين 21 عضوًا كمندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، تحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.

وكانت الإدارة أعلنت عن ضوابط الحضور، والتي تمثلت في الآتي:

1- أن يكون الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

2- الحضور في الساعة 11:30 صباحًا إلى مقر مجلس الدولة في الدقي.

3- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

4- تحديد المرافقين ويكون عددهم 2 فقط بطلب مكتوب يسلم إلى سكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة، أو إرساله على فاكس 37616705 في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.