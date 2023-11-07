الوكالة الألمانية تنظم ورشة عمل لمهندسي محطات تحلية مياه البحر في مطروح

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عقد ورشة عمل في محافظة مطروح، لمهندسين محطات تحلية مياه البحر، في إطار التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تدريب المهندسين بمحطات تحلية مياه البحر

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، إن الورشة تهدف إلى تدريب وتأهيل وبناء قدرات المهندسين العاملين بمحطات تحلية مياه البحر بالشركات التابعة.

30 مهندسا من المحافظات

وشارك في الورشة التي عقدت بمحافظة مطروح أكثر من 30 مهندسا من مختلف المحافظات الساحلية، وتضمنت جلسات نظرية وعملية حول أحدث التقنيات والمعايير في مجال تحلية المياه.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح علي الجهود المبذولة لتطوير قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قدم الشكر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على دعمها المستمر للشراكة مع الشركة القابضة والشركات التابعة، وأعرب عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المستقبل، وأوضح خلال الورشة على أهمية هذا التعاون في تعزيز الكفاءات الفنية والإدارية للمهندسين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة مياه الشرب في مصر، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.