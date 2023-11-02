انتهاء تطوير شوارع منطقة «الخروبة» المتضررة من مياه الأمطار في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انتهاء أعمال رفع منسوب عدد من الشوارع التي تأثرت بتراكم مياه الأمطار والسيول خلال الشهر الماضي، بمنطقة الخروبة، ووضع طبقة زلط مع تسوية وتمهيد الطرق لتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

تطوير الشوارع تمهيداً لرصفها

وكانت أمطار غزيرة، قد ضربت مدينة مرسى مطروح الشهر الماضي، وتسببت في تجمعات كميات كبيرة من مياه الأمطار، في المناطق السكنية مثل منطقة الخروبة، والكيلو 4، وأثرت على الشوارع، وقال محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى توجيه الجهات المعنية بأعمال المعاينة، وتطوير الشوارع الترابية وتسويتها، تمهيداً لإدراجها في خطة الرصف المقبلة تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ومجلس مدينة مرسى مطروح.

صيانة المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار

وأوضح محافظ مطروح، أنه جرى عمل صيانة لجميع المناطق التي تضررت من سقوط الأمطار، وجاري التنسيق مع وزارة الري لعمل سدود في بعض المناطق لحماية السكان من كميات مياه الأمطار، والاستفادة من مياه الأمطار من خلال حفر الآبار وتخزينها واستخدامها في الحياة اليومية.