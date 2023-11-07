محافظ أسيوط يبحث آليات فتح منافذ جديدة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتوفير السلع والمواد الأساسية بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط.

أسعار مخفضة

وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من منافذ بالمراكز والأحياء المختلفة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن فضلاً عن نتائج حملات التموين التي تم شنها على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة خلال الفترة الماضية وما أسفرت عنه من مضبوطات.

حملات على الأسواق

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرروة التنسيق بين كل الجهات المعنية والوحدات المحلية، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية، لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة، مشدداً على تكثيف تلك الحملات لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات.