ما هي عقوبة مخالفة تعريفة وأسعار خدمات الكهرباء المعتمدة بالقانون؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات الضرورية التي يتخذها قانون الكهرباء، حال مخالفة تعريفة وأسعار خدمات الكهرباء المعتمدة، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» العقوبات والغرامات التي حددها القانون لحماية المواطنين من كل من يخالف تعريفة الكهرباء.

غرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادة

حدد قانون الكهرباء الجديد لكل من يخالف أسعار وتعريفة الكهرباء المعتمدة بالقانون، غرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف التعريفة المعلنه من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما نص القانون على أن كل من يخالف أحكام المادة 48 أو القرارات المنفذة لها، تقع عليه غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

مصادرة جميع الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة

وجاء القانون بأن كل من يخالف أحكام المادة 51 من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها، تقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، وتحكم المحكمة بجميع الأحوال بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

ويعاقب كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، بغرامة لا تزيد على 3 أمثال مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية، بالإضافة لإلغاء الترخيص.