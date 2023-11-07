خريطة قطع الكهرباء في 15 منطقة بسوهاج اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج قطع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء بعدة قرى، بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء طهطا نظرًا لأعمال الصيانة الدورية، موضحة أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

وكشفت هندسة كهرباء طهطا أماكن قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء عن المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالكامل وعن قرية الشيخ رحومة وكوم روي ونزالي وداوود ونجع قنديل ونجع عسيلي ونجع حسين علي ونجع حربي وقرية الصفيحة وقرية خلوة محفوظ والكوم الأصفر وكوم بدر ونجع خليفة وأبوراس.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

وحددت كهرباء طهطا مواعيد قطع الكهرباء اليوم بداية من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً ولمدة خمس ساعات للصيانة.

وأحاطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم توفير مغذ بديل فترة فصل التيار الكهربائي اليوم.