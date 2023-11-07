«الصحفيين» تنظم المؤتمر الثاني للجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

انطلق منذ قليل المؤتمر الثاني للجنة توثيق جرائم الاحتلال بنقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، تزامنا مع ذكرى مرور شهر على عملية "طوفان الأقصى"، ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب التي نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنساني.

المؤتمر ينطلق بالسلام الوطني لمصر وفلسطين

وبدأ المؤتمر بأداء السلام الوطني للدولة المصرية، والسلام الدولي الفلسطيني، وقال محمود كامل، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن من استشهدوا في فلسطين على مدار شهر من بداية العدوان كانوا بشرا لهم أحلام وطموحات وذكريات، ولكن هدرت دمائهم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونحن هنا اليوم لنحيي ذكراهم ونؤكد أن دمائهم لم تذهب سدى.

قافلة الإغاثة الإنسانية

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع في قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال، مضيفة أن المؤتمر يقام في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بمقر النقابة، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية التي تنظمها نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر الماضي، الذي خصص لفضح جرائم الإعلام الغربي، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطيني.