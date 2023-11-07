حسام عبدالغفار: تقديم الدعم الكامل لمصابي غزة والصحة العالمية تشيد بموقف مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الصحي للأشقاء الفلسطنين تم وضع خطة طبية متكاملة لاستقبال جرحى غزة في مصر وعلاجهم، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه منذ اللحظة الأولى للأزمة تم التنسيق بين الهيئات المختلفة للوزارة لاستقبال الجرحى حيث تم استقبال أول مجموعة يوم الأربعاء الماضي من خلال معبر رفح.

استقبال جرحى غزة على مجموعات.. ووضع خطة منذ بداية الأزمة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: تم فرز جرحى غزة طبيا لتحويل الحالات إلى مستشفيات الإحالة والحصول على الخدمات الطبية لكل حالة وفقا للتشخيص الطبي لها، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وإحالة 16 مصابا منهم إلى المستشفيات التي تم تجهيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدفعة الثانية والثالثة وصلت خلال الأيام القليلة الماضية وكافة الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر وداخل المستشفيات، مضيفا أن هناك حالات استقبلتهم المحافظات منها القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

تكليفات مباشرة من الرئيس بدعم كامل لجرحى غزة

وأكد «عبدالغفار» على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجرحى غزة وتقديم الدعم الطبي الكامل لهم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان بكامل فرقها الطبية مستمرة في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى حرص وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار على متابعة الحالة الصحية للجرحى بشكل يومي من خلال غرفة الأزمات بالوزارة.

الصحة العالمية تشيد بموقف مصر لاستقبال جرحى غزة

ومن جانبها أشادت منظمة الصحة العالمية، باستقبال مصر لجرحى غزة، مؤكدة دعمها الكامل لوزارة الصحة والسكان لإنشاء نظام طبي متكامل لاستقبال جرحى غزة وتقديم الرعاية الصحية لهم، وأكدت في بيان لها أن وزارة الصحة دفعت بنحو 65 سيارة إسعاف مجهزة بامكانيات عالية لاستقبال الجرحي، بالإضافة إلى 13 فريق إسعاف يضم طوارئ وإسعاف مدربين على أعلى مستوى.

وتابعت منظمة الصحة العالمية، أن وزارة الصحة والسكان جهزت مستشفيات الإحالة لاستقبال الجرحي وفقا للتشخيص المختلف خاصة مرضي الحروق من الدرجة العالية والتى تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، داعية إلى ضرورة التعجيل بوصول المساعدات الإنسانية السريعة إلى داخل قطاع غزة وخارجه ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع وقوع المزيد من الخسائر.