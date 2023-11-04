آخر أخبار غزة.. الصحة العالمية تدين القصف الإسرائيلي المستمر على فلسطين

في آخر تطورات أخبار غزة وفلسطين، أدانت منظمة الصحة العالمية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة محيط مستشفيات قطاع غزة «الشفاء والقدس والإندونيسي»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

آخر أخبار غزة وفلسطين

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تطورات أخبار غزة وفلسطين أصبحت مرعبة، فوفق التقارير المعلنة، كانت عربات الإسعاف الفلسطينية تجلي حالات جرحي ومصابين من مستشفى الشفاء في جنوب القطاع حتى وقع هجوم قوات الاحتلال عند مدخل المستشفى، ما أسفر عن استشهاد وإصابات العشرات.

وأضافت أن التقارير الأولية أفادت باستشهاد ما لا يقل عن 13 مواطنا، وإصابة أكثر من 60 آخرين.

كما أُبلغ عن هجومين آخرين في اليوم نفسه على مستشفى القدس أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 مواطنا، إضافةً إلى هجوم آخر قرب المستشفى الإندونيسي.

استهداف مستشفيات القطاع انتهاك للقانون الدولي

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.

وسجلت الصحة 130 اعتداء على القطاع الصحي، إذ استشهد 150 من الكوادر الصحية، و43 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 120، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وتم إغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة.