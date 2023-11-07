محطة الهيدروجين الأخضر بقناة السويس تحصد جائزة أفضل مشروع طاقة بالدول النامية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن محطة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فازت بجائزة أفضل مشروع طاقة في الدول النامية.

محطة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحصد جائزة أفضل مشروع طاقة بالدول النامية

جاء ذلك، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، حيث تبلغ تكلفة المشروع 8 مليارات دولار، ويعد هذا المشروع إنجازًا مهمًّا لمصر، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للطاقة النظيفة، كما أنه يُعد مثالًا يحتذى به في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو وقود نظيف يمكن أن يساعد في خفض انبعاثات الكربون.

مصر مركز إقليمي عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030

وفي سياق متصل، كانت أصدرت وزارة الكهرباء تقريرًا، أوضح أن الدولة المصرية تسعي للتحول لمركز إقليمي عالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، بالإضافة لمصادر بالطاقة المتجددة التقليدية، حيث إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا بمجال الهيدروجين الأخضر وتخطو خطوات ملحوظة نحو ريادة المنظمة بشكل واسع على مستوى الإقليم والعالم.