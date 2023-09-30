مصر تخطط لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2025

تسعى الدولة المصرية منذ 10 سنوات لتنويع سلة مصادر الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة، مما وضعها في مركز متقدم بقطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، وتحاول حاليا فتح باب جديد للاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، لذلك وقعت مجموعة من الاتفاقيات، وفقً لتقرير أعدته وزارة الكهرباء.

إنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر

تخطط الدولة المصرية لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و100 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وذلك بحلول عام 2025، وذلك لخدمة قطاعات مختلفة يمكن تطويع مصدر الطاقة المستحدث بها مثل قطاع النقل والهدف النهائي هو إنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و11 مليار طن من الأمونيا الخضراء.

اتفاقيات وقعتها مصر

- وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الهندية رينيو باور Renew Power في يوليو 2022 بفرض بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قيمة المرحلة الأولى من خطة التطوير

- تبلغ قيمة المرحلة الأولى من خطة التطوير للمنشأة 710 ملايين دولار أمريكي وتغطي 600 ألف متر مربع.

- وقعت مصر على هامش مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 مجموعة من الاتفاقيات الإطارية تم تحويل واتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية قلزمه وقابلة للتنفيذ.

- يتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة الترويجية سكاتيك وشركات أخرى تتشغيل محطة العين السخنة أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأحصر بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالى 100 ميجا وات، والتي تم افتتاحها في نهاية عام 2022.