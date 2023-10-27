تعاون جديد بين مصر والصين.. مشروع مشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية، توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة الطاقة الصينية الدولية، وكلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، وقع الاتفاقيتين من الجانب الصيني ليو زى شيانج رئيس المجموعة، ومن الجانب المصري المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية، والجيولوجي علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتشمل المذكرة الأولى تعزيز التعاون في إنشاء مشروع مشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر في شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، فيما تشمل المذكرة الثانية بحث فرص تعميق الاستفادة من الطاقات المتجددة في مواقع البترول والغاز المختلفة في مصر.

وفي وقت سابق، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية، والوفد المرافق له حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر والأمونيا وتكنولوجيات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

المشروعات الخضراء

وخلال اللقاء أكد «الملا» أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المشروعات الخضراء في العديد من المجالات وأن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مبادرات لخفض الانبعاثات في مواقع العمل المختلفة بالتعاون مع شركائه الأجانب، مشيراً إلى ترحيبه بالتعاون بين قطاع البترول والمؤسسة الصينية في تنفيذ مشروعات إضافية أخرى تضاف لقائمة المشروعات الخضراء التي ينفذها القطاع.

أضاف وزير البترول والثروة المعدنية، أن المؤسسة الصينية تمتلك التكنولوجيات المتطورة والإمكانات الفنية والتمويلية خاصة في مجالات الطاقة الخضراء وتعد أكبر المؤسسات الصينية التي تستثمر في مصر، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسة الصينية قد يمتد لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة والمعدات المطلوبة للتحول الطاقي.

التعاون بين مصر والصين

ووجه «الملا» الدعوة لوفد المؤسسة الصينية للحضور والمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبيس» في نسخته المقبلة التي ستعقد في شهر فبراير 2024.

ومن جانبه، أكد رئيس المؤسسة الصينية، أن التعاون مع مصر فى العديد من المجالات يعد أحد أهم أولوياتها وأنها تتطلع للتعاون مع قطاع البترول المصرى في مشروعات مهمة للطاقات الخضراء وخاصة في مجال الهيدروجين، موجهاً الدعوة للمهندس طارق الملا، لزيارة الصين وإجراء جولة في مشروعات المؤسسة الصينية المختلفة.

أضاف أن المؤسسة الصينية دخلت السوق المصرية منذ عام 2009، وتسعى لتوسعة محفظة أعمالها في مصر بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على الهيدروجين وتقديم الحلول التكنولوجية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات والبتروكيماويات.

حضر المباحثات الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، والمهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة.

مذكرتي تفاهم لهيئة البترول و شمال ابوقير

وعقب المباحثات